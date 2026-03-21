Eintracht, Gotze tagliato fuori dall'allenatore: può diventare un affare a zero per altri club

Problemi per Mario Gotze all'Eintracht Francoforte. Il campione del mondo 2014, secondo quanto rivelato dalla BILD, non verrà preso in considerazione dall'allenatore delle Aquile Albert Riera in merito alla lista dei convocati per il duello Reno-Meno di domani in casa del Magonza.

Stando a quanto riferito dal quotidiano tedesco, però, dietro questa scelta non ci sarebbe alcun infortunio. Gotze, 33 anni, è in condizioni fisiche idonee per giocare la partita, perciò non verrebbe considerato dal tecnico spagnolo per ragioni puramente sportive. E non è la prima volta che accade. Infatti, l'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco era già rimasto in panchina per l'intera durata delle ultime due partite, rispettivamente contro St.Pauli e Heidenheim in campionato. Ora sarebbe arrivata l'esclusione completa.

Dal canto suo, Gotze avrebbe reagito con sorpresa alla decisione di mister Riera - in carica da allenatore dell'Eintracht Francoforte dal 2 febbraio - perciò si aprono dei possibili scenari di mercato decisamente curiosi. Il centrocampista tedesco di 33 anni ha un futuro ancora da decifrare, visto il contratto in scadenza tra poco più di tre mesi (30 giugno).

Sky Sports DE riferisce che non è ancora chiaro se verrà esercitata o meno l'opzione di prolungamento di un ulteriore anno, ma qualora non scattasse questa clausola allora l'ex BVB sarebbe libero di salutare e firmare con altri club. Nel frattempo in stagione vanta solamente 2 assist in 26 partite ufficiali, 1255 minuti complessivi il quadro completo di utilizzo del giocatore a Francoforte.