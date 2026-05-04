Marsiglia, allarme Fair Play Finanziario: per L'Equipe rischia l'esclusione dalle coppe europee

Non arrivano buone notizie per l’Olympique Marsiglia, che oltre alle difficoltà sportive deve ora fare i conti con una situazione finanziaria delicata. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club francese starebbe incontrando problemi nel rispettare gli impegni presi con la UEFA nell’accordo transattivo firmato nel 2022, pensato per riportare i conti in equilibrio.

I numeri, infatti, destano preoccupazione: nelle ultime tre stagioni le perdite cumulative avrebbero raggiunto quasi 157 milioni di euro, superando ampiamente i limiti previsti dal Fair Play Finanziario. Una situazione che potrebbe configurare una violazione degli accordi sottoscritti con l’organo di controllo europeo.

La decisione del comitato di controllo finanziario della UEFA è attesa entro la fine del mese e potrebbe avere conseguenze pesanti. Tra le possibili sanzioni si parla di multe o restrizioni sportive, ma non è escluso nemmeno lo scenario più duro, ovvero l’esclusione dalle competizioni europee. Il Marsiglia potrebbe provare a difendersi facendo leva su fattori esterni, come il calo dei diritti televisivi in Francia, ma resta il timore che la vicenda possa incidere in maniera significativa anche sul futuro sportivo del club.