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Marsiglia, Benatia durissimo: "Vedrete, certi giocatori mi diranno di avere un'altra squadra"

Marsiglia, Benatia durissimo: "Vedrete, certi giocatori mi diranno di avere un'altra squadra"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 19:06Calcio estero
Daniele Najjar

"Vedrete, alcuni se ne andranno, altri ci diranno dei Mondiali, altri "Ho già una squadra"... Nessun problema. E la cosa peggiore è che tra due mesi la gente dirà: "Cavolo, è davvero bravo!". Ma qui, invece, non ti sei impegnato. Questo è ciò che è più grave": è un Mehdi Benatia durissimo quello che ha commentato l'ultima sconfitta del Marsiglia contro il Lorient.

Furioso per la prestazione deludente il direttore sportivo dell'OM ha deciso di parlare alla stampa, in un vero e proprio sfogo contro i giocatori della propria squadra. Fra le sue parole, anche un passaggio sul carattere da mostrare in campo: "È sempre la stessa storia: parliamo di "palle", di orgoglio, di rispetto per la maglia che indossiamo, di rispetto per le persone. E alla fine, cosa facciamo? Su un lancio lungo di 40 metri, sono io quello che ci prova? Su una seconda palla, sono io quello che ci prova? Quando prendi un contropiede dobbiamo fermare la palla con un fallo e riposizionarci, come fanno tutte le grandi squadre di Champions League. Oggi, cosa fai? Li guardi. Quando non corri, quando non fai quello che dovresti... Eppure, durante la settimana, lo facciamo. Da molto tempo ormai, lavoriamo duramente durante la settimana".

Poi ha aggiunto: "È uno scandalo, abbiamo una squadra che è praticamente in vacanza. Un'ottima squadra di calcio, normalmente dovremmo parlare di cinque finali. Facciamo dei ritiri, ci costano, ma vogliamo lavorare, ritrovare l'intesa e ricostruire la coesione di squadra perché è quello che mancava. Quanti giocatori sono entrati nello spogliatoio e hanno distrutto il tavolo? Zero. Nessuno. È tutto immacolato, le bottiglie sono al loro posto. Giochi per l'Olympique de Marseille, capita una partita del genere e la accetti. E qualcuno potrebbe pensare che la accettiamo. Ma immagino che l'allenatore, e lo conosco, come tutti gli allenatori (è la tendenza), si assumerà la responsabilità, e poi andremo avanti, e non ci sarà nessun problema. È un modo di fare le cose".

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