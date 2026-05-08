TMW Roma, si offre anche Benatia. Possibile scambio di poltrone con Frederic Massara?

Mehdi Benatia è stato proposto alla Roma nelle ultime ore. Il direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia potrebbe essere un'opzione per il dopo Frederic Massara, destinato a salutare alla fine della stagione dopo l'addio di Claudio Ranieri. È una soluzione alternativa in un casting allargato che la proprietà giallorossa sta portando avanti. Il nome preferito però rimane quello di Giovanni Manna.

Nelle scorse ore proprio Massara ha avuto un colloquio con l'OM per la poltrona dei provenzali. Questo perché la sensazione è che Benatia non proseguirà dopo il termine di quest'annata che ha visto l'addio anche del presidente, Pablo Longoria, l'uomo che lo aveva voluto per il progetto biancazzurro. Dunque potrebbe anche prospettarsi uno scambio di poltrone, abbastanza esotico ma non particolarmente concreto in questo momento, almeno dal punto di vista della Capitale.

I nodi però non sono semplici da sciogliere sul fronte interno. I Friedkin avevano cercato anche Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che ha risposto con un cortese rifiuto perché ha intenzione di rimanere all'Inter. Nel casting resiste il nome di Tony D'Amico - che piace anche al Milan in caso di addio di Igli Tare - ma anche Cristiano Giuntoli, comunque corteggiato da club stranieri e che non avrebbe troppa intenzione di rimanere in Italia.