Ufficiale Mathieu Patouillet raggiunge Inzaghi all'Al-Hilal: il portiere arriva dal Lione

Attraverso il proprio sito, il Lione annuncia una cessione in prestito per uno dei giovani cresciuti nel proprio vivaio, il portiere Mathieu Patouillet: "L'Olympique Lyonnais annuncia il trasferimento del suo portiere Mathieu Patouillet al club saudita dell'Al-Hilal per 342.000 euro, con una clausola che prevede il 20% su una futura plusvalenza.

Il 21enne Patouillet è stato uno dei grandi protagonisti del successo dell'OL nella Coppa Gambardella 2022. Cresciuto nel vivaio del club, ha appena concluso due prestiti di successo in National con la maglia del FC Sochaux, dove ha disputato 65 partite.

Legato all'Olympique Lyonnais da un contratto fino al giugno 2026, il nazionale francese Under 20 aveva espresso il desiderio di ottenere un maggior minutaggio per proseguire la sua crescita. L'Olympique Lyonnais augura a Matthieu un grande successo per il resto della sua carriera in Arabia Saudita".