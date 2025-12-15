Endrick a Lione, primo allenamento a Santo Stefano. Debutto il 3 gennaio col Monaco?

Endrick si prepara a vivere la sua prima esperienza in Ligue 1 con l’Olympique Lione. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, il giovane attaccante brasiliano dovrebbe essere pronto per cominciare la sua nuova avventura il 26 dicembre, giorno in cui è previsto il suo primo allenamento sotto la guida di Paulo Fonseca. La presentazione ufficiale e la firma del contratto sarebbero previste invece per il 1° gennaio, con la possibilità di debuttare in campionato già due giorni dopo, in occasione della trasferta contro il Monaco.

Endrick ha giocato pochissimo con il Real Madrid in questa stagione, collezionando appena 22 minuti sotto la gestione di Xabi Alonso. Il 19enne lascia così la Casa Blanca in cerca di continuità e rilancio in vista della prossima Coppa del Mondo, un sogno che resta vivo nonostante la concorrenza.

L’arrivo del brasiliano rappresenta per Paulo Fonseca una possibilità concreta di rinforzare il reparto offensivo, al momento quello più debole di una squadra che comunque sta facendo bene. Il Lione, reduce da una vittoria sofferta per 1-0 contro il Le Havre e ancora lontano dal podio, spera che Endrick possa dare nuova linfa alla squadra in campionato, oltre a guidare i Gones verso risultati convincenti anche in Europa League. La curiosità dei tifosi è alta: il debutto del talento brasiliano potrebbe coincidere con l’inizio del nuovo anno, un regalo posticipato per l’OL e i suoi sostenitori.