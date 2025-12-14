Fonseca di misura: 1-0 al Le Havre, il Lione resta quinto in Ligue 1. La classifica
Un gol di Sulc al 52' regala una importante vittoria al Lione contro il Le Havre. La squadra dell'ex tecnico di Milan e Roma, Paulo Fonseca, aggancia così il quinto posto in classifica in Ligue 1.
Vediamo di seguito il programma completo della 16^ giornata della Ligue 1 con le gare già giocate e la classifica aggiornata del campionato francese. Nel pomeriggio fra le prime della classe sarà il turno della sorpresa Lens, che fa visita all'Auxerre per effettuare il contro-sorpasso al PSG. In serata toccherà invece al Marsiglia di Roberto De Zerbi, che se la vedrà con il Monaco per rimanere agganciato al treno per il titolo.
Questo il programma della 16ª giornata di Ligue 1
Venerdì 12 dicembre 2025
Angers vs Nantes 4-1
Sabato 13 dicembre 2025
Rennes vs Brest 3-1
Metz vs PSG 2-3
Paris FC vs Tolosa 0-3
Domenica 14 dicembre 2025
Lione vs Le Havre 1-0
17:15 – Strasburgo vs Lorient
17:15 – Auxerre vs Lille
17:15 – Lens vs Nizza
20:45 – Marsiglia vs Monaco
Classifica
1. PSG 36*
2. Lens 34
3. Marsiglia 29
4. Lilla 29
5. Rennes 27*
6. Lione 27*
7. Monaco 23
8. Tolosa 23*
9. Strasburgo 22
10. Angers 22*
11. Brest 19*
12. Nizza 17
13. Lorient 17
14. Paris FC 16*
15. Le Havre 15*
16. Auxerre 12
17. Nantes 11*
18. Metz 11*
*una gara in più