Lione, il talento Merah e i primi stipendi da pro: "Mio padre me ne lascia una piccola parte"

Nonostante i primi riflettori puntati addosso, Khalis Merah resta con i piedi ben piantati a terra. L’ultimo talento cresciuto nel florido settore giovanile dell’Olympique Lione ha raccontato come sta imparando a gestire i primi stipendi da professionista, affidandosi ai consigli di chi gli è più vicino. Durante un evento, il centrocampista offensivo di 18 anni ha parlato apertamente del rapporto con il denaro.

Merah, che in questa stagione ha già collezionato quindici presenze, ha firmato il suo primo contratto da professionista lo scorso febbraio. Un passaggio delicato, seguito con grande attenzione soprattutto dalla famiglia. "Mio padre mi lascia davvero una porzione molto, molto piccola del mio stipendio per vivere durante il mese", ha spiegato il ragazzo, originario di Meyzie. "Non ho nemmeno una macchina personale, uso solo quella del club".

Accanto alla famiglia, un ruolo fondamentale lo gioca anche Corentin Tolisso, capitano dell’OL e punto di riferimento nello spogliatoio. Il rapporto tra i due va oltre il campo. "L''agente Coco” mi ha detto: 'Non voglio vederti comprare una borsa Louis Vuitton'", ha raccontato Merah sorridendo. Un consiglio detto in modo scherzoso, ma dal significato profondo. Tolisso, più grande di tredici anni, è diventato una sorta di fratello maggiore per il giovane talento. "Mi ha preso sotto la sua ala, sono davvero fortunato", ha aggiunto Merah. In un calcio spesso associato a eccessi e spese folli, la sua storia racconta un percorso diverso: crescita graduale, testa sulle spalle e persone giuste al fianco.