Ufficiale Mikey Moore vola in Scozia: il talento del Tottenham arriva in prestito ai Rangers

I Rangers di Glasgow hanno ufficializzato l’arrivo di Mikey Moore, stellina del Tottenham, con la formula del prestito secco per una stagione, operazione soggetta a nulla osta internazionale. Classe 2007, Moore è considerato uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico inglese.

Il giovanissimo esterno offensivo ha mosso i primi passi a Londra con gli Spurs, entrando nel vivaio all’età di 7 anni. A soli 15 ha esordito con la squadra Under-21 e, poco dopo, ha scritto la storia diventando il più giovane giocatore del Tottenham a debuttare in Premier League, a 16 anni e 277 giorni contro il Manchester City. Non è finita, perché in Europa ha lasciato subito il segno: a gennaio ha segnato contro l’Elfsborg con l’ultimo pallone della gara, diventando il più giovane inglese a segnare in una competizione europea, battendo un record di Jimmy Greaves che durava da 68 anni.

Moore si è anche distinto con la nazionale inglese Under-17 all’Europeo di categoria e ha debuttato con l’Under-19: "Sono entusiasta di essere qui. Appena ho saputo dell’interesse del Rangers, ho capito che era un’opportunità unica. È sempre stato un club che ho seguito con affetto, anche grazie alla mia famiglia", ha dichiarato il giovane al suo arrivo. Il tecnico Russell Martin lo ha definito "un profilo perfetto: coraggioso, aggressivo, con qualità da impatto immediato". Per il ds Kevin Thelwell, Moore ha scelto "un ambiente ambizioso e stimolante, ideale per compiere il salto di qualità".