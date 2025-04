Ufficiale Modric entra nello Swansea come socio di minoranza: "Opportunità entusiasmante"

vedi letture

Ora è ufficiale: il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, diventa socio di minoranza dello Swansea, club attualmente 12esimo in Championship, la seconda serie inglese. Nonostante sia ancora in attività e non abbia ancora svelato quale sarà il suo futuro dopo la fine di questa stagione, il Pallone d'Oro inizia dunque una nuova avventura nel calcio.

Il comunicato dello Swansea

Questo il comunicato del club: "Lo Swansea City è lieto di annunciare che il vincitore del Pallone d'Oro Luka Modrić è entrato a far parte del club in qualità di investitore e comproprietario. Luka è il giocatore più decorato nella storia del Real Madrid: ha vinto sei Champions League, sei Coppe del mondo per club, cinque Supercoppe europee, quattro titoli della Liga, due Coppe di Spagna e cinque Supercoppe di Spagna.

Ha vinto anche il premio di Miglior Giocatore FIFA, il Pallone d'Oro, e ha giocato la finale dei Mondiali del 2018. È il giocatore croato con più presenze di sempre e, a 39 anni, ha già collezionato 45 presenze con il Real Madrid in questa stagione, segnando quattro gol. L'investimento di Luka nel club è un riconoscimento dell'ambizione e della visione del club. Avrà un ruolo chiave nell'aiutare il club a conquistare l'attenzione globale e a crescere sia dentro che fuori dal campo.

Le prime parole di Modric da co-proprietario

In merito all'annuncio, Modric ha dichiarato: "Questa è un'opportunità entusiasmante. Lo Swansea ha una forte identità, una tifoseria incredibile e l'ambizione di competere ai massimi livelli. Giocando ai massimi livelli, credo di poter mettere la mia esperienza al servizio del club. Il mio obiettivo è sostenere la crescita del club in modo positivo e contribuire a costruire un futuro entusiasmante".

Tom Gorringe, CEO del club, ha dichiarato: "Sono entusiasta che Luka sia entrato a far parte del nostro team come investitore e comproprietario. Non esiste un modello migliore nel mondo del calcio per i nostri giocatori, dall'accademia fino alla prima squadra. Il suo sostegno alla nostra ambizione e la sua disponibilità a supportarci nel nostro percorso saranno fondamentali per continuare a migliorare i nostri risultati dentro e fuori dal campo. Nelle nostre conversazioni, ha dimostrato la sua passione per il club, la sua conoscenza delle nostre prestazioni e una genuina passione nell'aiutarci a migliorare. Non vedo l'ora di collaborare con lui più da vicino per guidarci verso nuovi traguardi".

Il consiglio di amministrazione dello Swansea City ha dichiarato congiuntamente: "Siamo lieti che Luka si sia unito al nostro gruppo di proprietari. Fin dai primi colloqui, è stato chiaro che le nostre visioni erano in sintonia e che Luka sarebbe stato una vera risorsa per il nostro gruppo. Ringraziamo Luka e il suo team per il supporto in questo processo e non vediamo l'ora di dargli il benvenuto allo Swansea.com Stadium per incontrarvi tutti il ​​prima possibile".