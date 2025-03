Ufficiale Mohamed Kallon è il nuovo CT della Sierra Leone. L'ex Inter ha firmato fino al 2027

Mohamed Kallon, il più grande giocatore della storia della Sierra Leone, è il nuovo CT della Nazionale. L'ex attaccante di Reggina ed Inter ha descritto la sua nomina come un "dovere" verso la sua patria, promettendo di guidarla verso "una nuova era": "Accetto questo lavoro, lo faccio per il mio Paese. Non è stata una decisione facile; c'erano molti fattori da considerare. Tuttavia, eccoci qui", ha detto Kallon durante la sua presentazione.

"Sono onorato di servire la Sierra Leone. Il mio amore per il mio Paese mi spinge ad assumermi questa importante responsabilità": Kallon, che è stato capitano della Sierra Leone da giocatore, ha firmato fino al 2027 e si prepara subito ad affrontare le cruciali sfide di qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026.

Il suo debutto come capo allenatore avverrà tra qualche settimana contro la Guinea-Bissau, seguito da un impegnativo match contro l'Egitto. La nomina di Kallon si è resa necessaria per "costruire una squadra nazionale competitiva attraverso una strategia di sviluppo a lungo termine". Una decisione che ovviamente è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità calcistica, dai funzionari governativi e dai tifosi più appassionati, che vedono nella sua leadership un momento cruciale per il calcio della Sierra Leone. Kallon, titolare della licenza UEFA Pro, avrà il compito non solo di migliorare i risultati in campo, ma anche di far crescere i giovani talenti.