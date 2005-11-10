Monaco, ritorno al gol per Ansu Fati dopo l'infortunio. Filipe Luis: "Ha corso fino allo stremo"

Al termine del match vinto contro il CSKA Sofia, l'allenatore del Monaco Filipe Luis ha commentato: "Abbiamo preso il controllo della partita molto rapidamente, abbiamo sviluppato il nostro gioco e siamo andati subito in gol. Dopodiché, loro hanno iniziato a pressarci con maggiore intensità. Come ho detto ieri in conferenza stampa, sapevo che sarebbe stata una gara difficile, perché sono molto aggressivi e dispongono di giocatori di qualità in rosa; non ne sono quindi sorpreso. Hanno schierato molti giocatori in avanti, rendendo il compito ancora più complicato".

Il tecnico biancorosso ha poi parlato dei rientri di Takumi Minamino, Mohammed Salisu e Ansu Fati (quest'ultimo a segno alla sua seconda presenza al ritorno dall'infortunio): "Abbiamo apportato diversi cambi alla formazione, inserendo giocatori che non giocavano da molto tempo, come Takumi Minamino, Mohammed Salisu e Ansu Fati. Anche Christian Mawissa è tornato a disposizione dopo aver saltato diverse partite. Questi cambiamenti sono positivi; sono soddisfatto, perché per loro è stata un'opportunità per giocare.

Come ho già detto, il mio obiettivo principale è che giochino per la squadra, e stasera è proprio quello che ho visto. Ad esempio, 'Taki' ha dato una mano a Jordan Teze fino all'area di rigore, mentre Ansu ha corso fino allo stremo, finché le gambe glielo hanno consentito. Andranno sempre meglio, man mano che accumuleranno minuti di gioco".