Tegola in casa Monaco: si ferma Ansu Fati. Dovrà restare fermo per sei settimane
autore
Tommaso Maschio
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:26Calcio estero
autore Tommaso Maschio
27.10.2026 19:26Calcio estero
L'attaccante classe 2002 si è fermato contro il Lione. Rischia di saltare sette gare fra Ligue 1 e Conference League
TUTTOmercatoWEB
Brutte notizie in casa Monaco. Il club francese infatti dovrà fare a meno per oltre un mese dell’attaccante Ansu Fati infortunatosi domenica scorsa contro il Lille al bicipite femorale. Un problema che sembrava di lieve entità, anche se preferì uscire dal campo per evitare guai maggiori, ma che secondo Nice-Matin lo costringerà ai box per sei settimane
Quali gare salterà Ansu Fati
Se l’indiscrezione del quotidiano transalpino sarà confermata il classe 2002 salterà sette partite fra Ligue 1 e Conference League: ovvero quelle contro Paris FC, Nordsjaelland, Le Mans, Auxerre, Hearts, Lione e Angers.
Altre notizie Calcio estero
Oggi
19:42 Calcio estero
Paga 2800 euro per il Clasico, ma è costretto a vederlo sul taxi. La denuncia di un tifoso
19:26 Calcio estero
Tegola in casa Monaco: si ferma Ansu Fati. Dovrà restare fermo per sei settimane
19:11 Calcio estero
Il Paris Saint-Germain non molla Javi Rodriguez. Possibile nuovo assalto a gennaio
18:55 Calcio estero
Alexander-Arnold allontana le voci: non è intenzionato a lasciare il Real Madrid
18:30 Calcio estero
Svizzera, Xhaka e Embolo saranno reintegrati dopo il caso dei certificati Covid falsi
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi