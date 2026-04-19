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Mourinho se la ride: Rafa Silva mata lo Sporting, al Benfica il derby. Farioli dista 4 punti

Mourinho se la ride: Rafa Silva mata lo Sporting, al Benfica il derby. Farioli dista 4 puntiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:23Calcio estero
Yvonne Alessandro

Una vittoria meritata per il Benfica nel derby di Lisbona oggi contro lo Sporting. Successo che tuttavia gli uomini di José Mourinho sono riusciti a capitalizzare solamente all'ultimo respiro, al 93' con una rete dal nulla di Rafa Silva a dare giustizia al gol su rigore in apertura di Schjelderup. Espugnato lo stadio José Alvalade.

Quando tutto sembrava indirizzato invece per un pareggio, le aquile hanno calato il 2-1 e agguantato tre punti ricoperti d'oro: con questo risultato infatti lo Special One balza in testa ai leoni, in seconda posizione e solamente a -4 da Farioli e il Porto capolista (con una gara in meno).

Liga Portugal, la 30^ giornata
Venerdì 17 aprile
Rio Ave-AFS 2-2

Sabato 18 aprile
Nacional-Alverca 1-0
Casa Pia-Santa Clara 0-0
Gil Vicente-Guimaraes 0-1

Domenica 19 aprile
Arouca-Estrela 1-0
Sporting-Benfica 1-2
Braga-Famalicao
Porto-Tondela

Lunedì 20 aprile
Moreirense-Estoril

La classifica
1. Porto 76
2. Benfica 72
3. Sporting 71
4. Braga 52
5. Famalicao 47
6. Gil Vicente 46
7. Guimaraes 39
8. Estoril 37
9. Moreirense 36
10. Alverca 35
11. Arouca 35
12. Rio Ave 34
13. Santa Clara 29
14. Nacional 28
15. Estrela 28
16. Casa Pia 26
17. Tondela 21
18. AVS 13

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