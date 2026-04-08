Mourinho se ne va dal Benfica? Rui Costa interviene: "Non è in discussione. Siamo in sintonia"

I tifosi del Benfica sono insorti dopo il pareggio deludente maturato dal Benfica contro il Casa Pia nell'ultima giornata di Liga Portugal disputata. In primis per essersi ritrovati senza speranze di sogni e ambizioni di poter dire ancora la propria per la corsa al titolo, con il Porto ormai irraggiungibile, e un po' per le indiscrezioni sorte sul futuro di José Mourinho.

Infatti, secondo CNN Portugal, il suo agente Jorge Mendes starebbe facendo di tutto affinché lo Special One faccia le valigie e se ne vada dal Da Luz al termine della stagione senza trofei. "Se è successo qualcosa durante la partita, non lo so. Prima della gara non è successo nulla. Jorge Mendes è il mio agente, ma sono io il padrone delle mie decisioni. La mia decisione è che mi piacerebbe continuare al Benfica", ha spento i rumors il tecnico del Benfica dopo l'1-1 con il Casa Pia.

Ma Rui Costa cosa ne pensa? Il presidente delle aquile ha voluto chiarire la situazione attraverso alcune dichiarazioni rilasciate ad A BOLA in data odierna: "José Mourinho ha un contratto per un altro anno, al momento non è in discussione", ha affermato il numero uno del club. Sottolineando inoltre la totale intesa tra le due parti: "Siamo in sintonia".