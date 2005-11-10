Ufficiale Il Crystal Palace manda Goodman in prestito in Scozia: giocherà con il Dundee

Il Dundee ha ufficializzato l'arrivo di Owen Goodman, portiere di proprietà del Crystal Palace, che vestirà la maglia del club scozzese in prestito fino al termine della stagione. Il trasferimento diventerà effettivo una volta ottenuto il via libera internazionale. Il classe 2004 approda in Scottish Premiership dopo un'estate da ricordare, culminata con la convocazione nella nazionale canadese per i Mondiali del 2026. Chiamato per la prima volta dal Canada nel novembre 2025, Goodman prosegue così un percorso di crescita iniziato nel settore giovanile del Crystal Palace, dove ha firmato il suo primo contratto da professionista all'età di 17 anni.

Il giovane estremo difensore ha maturato esperienza attraverso una serie di prestiti nelle categorie professionistiche inglesi. Dopo l'annata al Colchester, è esploso con il Wimbledon, diventando uno dei protagonisti della stagione. Le sue prestazioni gli hanno permesso di conquistare il premio di miglior giocatore del club e di risultare decisivo nella finale dei play-off, chiusa senza subire reti e valsa la promozione in League One. Nella scorsa stagione ha continuato il proprio percorso tra Huddersfield Town e Barnsley, collezionando ulteriore esperienza in League One. Sarà già presente al Dens Park in occasione della sfida contro il Clyde, anche se non potrà ancora scendere in campo a causa dei tempi necessari per il rilascio dell'autorizzazione internazionale.