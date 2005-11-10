Ufficiale Matthew Cox scende in quarta serie. Il portiere del Brentford va in prestito al Barnet

Matthew Cox scende in League Two, la quarta serie inglese. Il Barnet rinforza il reparto portieri con l'arrivo dell'estremo difensore classe 2003 prelevato in prestito per un'intera stagione dal Brentford.

Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, dove è rimasto per sei anni dopo essere entrato all'età di otto, Cox si è poi trasferito al Wimbledon, club con cui ha firmato il suo primo contratto da professionista nel giorno del diciassettesimo compleanno. Con i Dons si è messo in luce nella conquista della EFL Youth Alliance Cup, risultando decisivo ai calci di rigore e riuscendo persino a trovare la via del gol in alcune occasioni.

Nel 2021 è approdato al Brentford, iniziando il proprio percorso con la formazione B e collezionando numerose convocazioni in Premier League. Successivamente ha accumulato esperienza in League One grazie ai prestiti al Bristol Rovers, dove ha disputato 34 partite, al Crawley Town e infine allo Shrewsbury Town, con cui ha totalizzato 18 presenze nella seconda parte della scorsa stagione. Proprio contro il Barnet, nel pareggio per 0-0 dello scorso febbraio al Croud Meadow, fu premiato come migliore in campo.

Nel suo percorso figurano anche diverse convocazioni con le nazionali giovanili inglesi, culminate con la vittoria dell'Europeo Under 19 nel 2022. Entusiasta il giocatore, che ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Ho trovato un club molto ambizioso, in costante crescita e con un progetto che mi ha colpito. Negli ultimi anni ho seguito i risultati e il modo di giocare della squadra: sono felice di essere qui e voglio dare il mio contributo per aiutare il Barnet a raggiungere i propri obiettivi e continuare a scalare le categorie".