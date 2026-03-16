Nessun giocatore di Serie A tra i convocati dell'Austria. Ma ce n'è uno di Serie B
Ralf Rangnick, commissario tecnico della Nazionale austriaca, ha diramato la lista dei calciatori convocati per gli impegni della selezione che allena nella prossima sosta, due amichevoli contro Ghana (27 marzo) e Corea del Sud (31 marzo).
Prima convocazione per Paul Wanner e Carney Chukwuemeka, i quali sono stati appena naturalizzati da Germania e Inghilterra. Altri due gli esordienti in rosa, Wiegele e Affengruber. Torna in nazionale l'esperto attaccante Kalajdzic, così come Wober e Michael Svoboda, quest'ultimo - leader e capitano del Venezia - unico rappresentante delle squadre italiane, curiosamente che gioca in Serie B e non in A.
Difficile che Wober e Alaba, ha fatto sapere Rangnick, giochino in quanto ancora alle prese con delle problematiche fisiche legate a infortuni. Da lunedì 23 marzo l'Austria si ritroverà a Marbella, in Spagna, per preparare tutti i suoi impegni.
I CONVOCATI DI RANGNICK PER L'AUSTRIA
Portieri: Lawal, Pentz, A. Schlager, Wiegele.
Difensori: Affengruber, Alaba, Danso, Friedl, Lienhart, Mwene, Posch, Prass, Svoboda (Venezia), Wober.
Centrocampisti: Baumgartner, Chukwuemeka, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, X. Schlager, Schmid, Schopf, Seiwald, Wanner, Wimmer.
Attaccanti: Arnautovic, Gregoritsch, Kalajdzic.
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