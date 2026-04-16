Calcio sotto shock per la morte di Alex Manninger. Il cordoglio della Federazione austriaca

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica morte di Alexander Manninger, l'ex portiere che ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale vicino Salisburgo (ancora da chiarire la dinamica). Aveva 48 anni, con un passato anche in Serie A con le maglie di Fiorentina, Juventus, Bologna, Brescia, Torino e Siena.

In carriera Alex Manninger ha anche rappresentato il suo Paese, indossando per 33 volte la maglia della nazionale austriaca con la quale prese parte anche agli Europei 2008. Questo il cordoglio della Federazione austriaca: "La Federazione calcistica austriaca (ÖFB) piange la scomparsa di Alexander Manninger. L'ex portiere della nazionale si è spento all'età di 48 anni. Nato a Salisburgo, ha plasmato l'immagine del calcio austriaco sulla scena internazionale per molti anni.

Il calcio austriaco perde non solo un portiere eccezionale, ma anche una personalità che ha plasmato il calcio nazionale per molti anni e lo ha rappresentato a livello internazionale".