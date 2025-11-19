18/11 festa nazionale? Il presidente dell'Austria ad Arnautovic: "Tornate con la Coppa e..."

L’Austria nella serata di ieri ha conquistato una storica qualificazione alla fase finale del Mondiale dopo ben 28 anni d’assenza (l’ultima volta fu a Francia ‘98) facendo esplodere la gioia di Vienna e di tutto il popolo austriaco. Tanto che il centravanti Marko Arnautovic nel post gara ha invitato il presidente austriaco a indire una nuova festa nazionale da far cadere appunto il 18 novembre.

"Ho un annuncio per il cancelliere federale e per il presidente federale: il 18 novembre dovrebbe essere un giorno festivo. - le sue parole nel post gara - E lo dico seriamente. Vorrei che la gente sapesse: il 18 novembre siamo andati ai Mondiali. E che festeggino anche”.

Parole a cui il presidente Alexander Van der Bellen ha voluto rispondere attraverso un video sui social in cui mostra il trofeo del Mondiale. “Caro Marko, ti sembra familiare? Se alla fine di luglio dell’anno prossimo questa coppa verrà portata a Vienna, allora immagino che forse potremmo parlarne di nuovo”, ha detto scherzosamente il politico austriaco invitando così Arnautovic e compagni a fare ancora di più la prossima estate in Nord America.