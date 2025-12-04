Un talento al giorno, Johannes Moser: il gioiellino che ha strabiliato il Mondiale U17

In Austria cresce l’attenzione attorno a Johannes Moser, giovane promessa dell’FC Liefering, società satellite del gruppo Red Bull. A soli diciassette anni, il talento austriaco si sta già mettendo in mostra per la sua capacità di ricoprire più ruoli offensivi: può agire sia da trequartista sia da esterno alto, qualità che ne aumentano l’appeal sul mercato.

Miglior giocatore (e capocannoniere) del recente Mondiale Under 17, Moser è un talento emerso dall'accademia Red Bull Salisburgo, noto per il suo approccio dinamico e visionario. Gioca come trequartista centrale, con libertà di movimento per inserirsi tra le linee, combinando passaggi progressivi e dribbling in spazi stretti. Stile influenzato dal pressing alto Red Bull: alto volume di recuperi palla e transizioni rapide. Eccellente nel filtranti e cross precisi; crea occasioni da fermo e in movimento. Si fa notare anche per la qualità del suo pressing e del lavoro senza palla, che lo rende versatile per ruoli ibridi in 4-3-3. Come detto, è emerso come stella del Mondiale U17 2025, dove ha guidato l'Austria alla finale con 10 gol e assist in 7 partite, giocando principalmente da ala sinistra.

Nome: Johannes Moser

Nato il: 16 gennaio 2008

Nazionalità: austriaco

Ruolo: attaccante esterno/fantasista

Squadra: Liefering

Assomiglia a: Arda Guler

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale