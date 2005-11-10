Ufficiale Newcastle, Schar rinnova per una stagione: "Felice di rimanere nel club che chiamo casa"

Il difensore del Newcastle, Fabian Schar, ha firmato un nuovo contratto annuale con il club, valido fino alla fine della stagione 2026/27.

"Sono davvero felice di rimanere in questo club - ha detto il giocatore -. Sento di aver raggiunto molto nei miei otto anni qui, ma credo che ci sia ancora molto da fare. Sono orgoglioso di chiamare Newcastle casa mia. Tutti sanno quanto sono felice, sia in questa città che in questo club, quindi sono molto contento di poter continuare per un altro anno. La scorsa stagione non si è conclusa come avrei voluto a causa del mio infortunio, ma ora la mia attenzione è completamente rivolta al recupero della forma fisica e ad aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi la prossima stagione".