Ufficiale Newcastle, ufficiale l’arrivo di Lukas Hornicek: il portiere ceco firma fino al 2031

Il Newcastle ha ufficializzato l’ingaggio di Lukas Hornícek. Il portiere della nazionale ceca arriva dal Braga a titolo definitivo per una cifra non resa nota e ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà ai Magpies fino al 2031.

Il classe 2002 rappresenta il quinto rinforzo della squadra inglese in questa sessione estiva di mercato, dopo gli arrivi di Ewen Jaouen, Bazoumana Touré, Sean Steur e Aladji Bamba. Hornícek approda a St. James’ Park dopo una stagione da protagonista in Portogallo, nella quale ha contribuito al cammino del Braga fino alla semifinale di UEFA Europa League e alla conquista del quarto posto in campionato: "Gli ultimi giorni sono stati un vero vortice di emozioni. Quando ho saputo dell’interesse del Newcastle ho capito subito che sarebbe stata una grande opportunità in un nuovo campionato. Sono molto felice di essere qui", ha dichiarato il portiere ceco.

Horníček ha poi raccontato l’impatto con il nuovo ambiente: "Fin dal primo momento ho ricevuto un’accoglienza fantastica. So che Newcastle è una città che vive di calcio, con 52 mila tifosi a St. James’ Park capaci di creare un’atmosfera incredibile. Non vedo l’ora di giocare davanti a loro". L'estremo difensore ha trascorso sette stagioni al Braga, inizialmente arrivato in prestito dal Pardubice nel 2019 prima di essere acquistato definitivamente. Dopo l’esperienza con la seconda squadra, nel gennaio 2025 è diventato il titolare del club portoghese. Nell’ultima annata ha mantenuto 12 volte la porta inviolata, subendo appena 33 gol in campionato. Dopo le presenze con la Repubblica Ceca Under 21, il portiere ha ricevuto anche la prima convocazione con la nazionale maggiore, debuttando lo scorso maggio nella vittoria per 2-1 contro il Kosovo.