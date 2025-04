Ufficiale Neymar, il ritorno in Brasile si fa in salita: il Santos esonera Caixinha

Il Santos ha esonerato l'allenatore Pedro Caixinha dopo un inizio deludente del campionato brasiliano: nelle prime tre partite infatti, sono arrivati solamente un pareggio e due sconfitte. La squadra è stata orfana di Neymar nelle prime due gare, dopo che l'ex Barcellona aveva realizzato già 3 reti e 3 assist nel Campeonato Paulista.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta per 1-0 contro il Fluminense al Maracanã, una partita deludente per tutti i 90 minuti, nel corso dei quali la squadra non è riuscita ad esprimere qualcosa di produttivo, nonostante l'ingresso dello stesso Neymar nella ripresa.

Il comunicato del Santos: squadra a Cesar Sampaio

Ecco di seguito il comunicato del club: "Il Santos Futebol Clube informa che l'allenatore Pedro Caixinha non allenerà più la squadra professionistica. Insieme a lui lasciano il Club gli allenatori in seconda Pedro Malta e José Pratas, il preparatore atletico Guilherme Gomes e l'allenatore dei portieri José Belman. L'allenatore in seconda César Sampaio assume l'incarico ad interim. Il Consiglio ringrazia Caixinha e gli augura successo nel prosieguo della sua carriera".