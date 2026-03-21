Nizza-PSG, le formazioni ufficiali: Kvara c'è, out Dembelé. La scelta su Chevalier
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Nizza-PSG, gara valida per la 27^ giornata di Ligue 1. Gli Aquilotti ospitano i temibili campioni d'Europa in carica alla ricerca disperata di punti utili per chiudere il discorso salvezza. Al contrario invece i ragazzi di Luis Enrique centrare il sorpasso sul Lens momentaneamente primo, forti poi di un'altra gara da recuperare.
Il Paris propone un tridente offensivo sprovvisto di Dembele, dal primo minuto dentro Doué-Mayulu insieme all'ex Napoli Kvaratskhelia, confermato ancora Safonov tra i pali da ormai da 11 partite di fila. Con questa è la dodicesima presenza da titolare, ai danni di Chevalier comunque convocato in Nazionale francese dal CT Deschamps.
Nizza (5-4-1): Diouf; Clauss, Mendy, Dante, Bah, Bard; Ndayishimiye, Boudaoui, Sanson, Diop; Wahi.
Allenatore: Puel.
PSG (4-3-3): Safonov; L.Hernandez, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Lee Kang-In; Doué, Mayulu, Kvaratskhelia.
A disposizione: Beraldo, Chevalier, Dembélé, Dro, Renato Marin, Marquinhos, Mbaye, G.Ramos.
Allenatore: Luis Enrique.
Ligue 1, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Lens-Angers 5-1
Sabato 21 marzo
Tolosa-Lorient 1-0
Auxerre-Brest
Nizza-Psg
Domenica 22 marzo
Lione-Monaco
Rennes-Metz
Paris FC-Le Havre
Marsiglia-Lille
Nantes-Strasburgo
La classifica di Ligue 1
1. Lens 59 (27)
2. PSG 57 (25)
3. Marsiglia 49 (26)
4. Lione 47 (26)
5. Lilla 44 (26)
6. Monaco 43 (26)
7. Rennes 43 (26)
8. Strasburgo 37 (26)
9. Tolosa 37 (27)
10. Brest 36 (26)
11. Lorient 37 (27)
12. Angers 33 (26)
13. Paris FC 28 (26)
14. Le Havre 27 (26)
15. Nizza 25 (26)
16. Auxerre 19 (26)
17. Nantes 17 (25)
18. Metz 13 (26)