Noa Lang e l'infortunio ad Anfield: "Il pollice è salvo ma non posso giocare alla play"

Un incidente tanto incredibile quanto doloroso ha segnato la recente partita di Champions League tra Liverpool e Galatasaray: Noa Lang ha subito un grave infortunio al pollice destro, rimasto intrappolato in un pannello pubblicitario. L’impatto ha provocato un taglio profondo, costringendo Lang a due interventi chirurgici. La UEFA ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, dato il contesto insolito dell’incidente.

In un'intervista al quotidiano olandese AD, il giocatore ha raccontato: "Il pollice è ancora attaccato e secondo i medici guarirà. Mi è rimasto incastrato dietro il pannello, che era molto tagliente. È stato un taglio molto profondo, nulla di piacevole". L'episodio è avvenuto nel secondo tempo della sfida vinta dai Reds: la collisione con la struttura ha immediatamente provocato urla di dolore e Lang ha dovuto ricevere addirittura ossigeno sul campo.

Nonostante le due operazioni, il recupero non è semplice: "Faccio fatica anche nelle cose normali. Sono destro, quindi andare in bagno non è facile. Giocare alla PlayStation è impossibile, ma per fortuna il calcio si gioca con i piedi. Ho ricevuto grande supporto da tutti", ha aggiunto Lang. Il Galatasaray dovrà fare a meno del suo esterno fino a completo recupero, mentre l'ex Napoli affronta con determinazione la sfida più insolita della sua carriera.