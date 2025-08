Ufficiale Nuova avventura in Liga per Gonçalo Guedes: firma per la Real Sociedad fino al 2028

Goncalo Guedes è un giocatore della Real Sociedad. Il club biancoblu ha ufficializzato l'acquisto questo lunedì pomeriggio, rendendo il giocatore portoghese il suo secondo acquisto per la stagione 2025-26 dopo l'arrivo di Duje Caleta Car. Guedes ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo per un altro, in cambio di quattro milioni di euro più altri due milioni di bonus che verranno versati nelle casse del Wolverhampton. Questo il comunicato ufficiale del club basco:

"La Real Sociedad e il Wolverhampton Wanderers Football Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Gonçalo Guedes al club biancoceleste. Anche il club di Gipuzkoa ha raggiunto un accordo con il giocatore portoghese fino alla fine della stagione 2027-28, con un'opzione per il club di prolungare il suo contratto per un'altra stagione.

Gonçalo Guedes (29 novembre 1996, Benavente, Portogallo) ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Benfica. A 19 anni, è salito in prima squadra e ha subito attirato l'attenzione dei migliori club europei, firmando per il PSG. Dopo mezza stagione a Parigi, l'attaccante è andato in prestito al Valencia, dove, avendo già firmato per la squadra valenciana nel 2018, ha completato cinque stagioni di alto livello. Nell'estate del 2022, è stato trasferito al Wolverhampton. Nella sessione invernale di calciomercato, è andato in prestito al Benfica e, dopo aver iniziato la stagione successiva sempre con la squadra portoghese, l'ha conclusa in prestito al Villarreal. Ha completato la scorsa stagione in Premier League e ora torna nella Liga per mettere a frutto tutta la sua qualità e il suo talento. Con 32 presenze nella nazionale portoghese, Guedes aggiungerà grinta all'attacco".