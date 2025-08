Ufficiale L'ex Empoli e Genoa Miha Zajc riparte dalla Croazia: è un giocatore della Dinamo Zagabria

L'ex Empoli e Genoa Miha Zajc è ufficialmente un nuovo giocatore della Dinamo Zagabria. Il centrocampista sloveno, che militava dal 2019 al Fenerbahce e che aveva trascorso l'ultima stagione in prestito al Tolosa, è passato al club croato firmando un contratto biennale. Questa la nota ufficiale del club:

"L'esperto centrocampista sloveno ed ex giocatore del Fenerbahçe turco, il 31enne Miha Zajc , ha firmato un contratto pluriennale con la Dinamo. Ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Tolosa, in Ligue 1 francese, e questa settimana si è unito alla squadra del Maksimir, dove potenzierà il centrocampo, potendo giocare in diversi ruoli.

Ha giocato per la nazionale slovena per ben otto anni, disputando 39 partite e segnando otto gol. In precedenza, ha militato nella nazionale a tutti i livelli, dall'Under 16 all'Under 21.

Nato il 1° luglio 1994 a Šempeter pri Gorici, ha esordito nella nazionale maggiore a 17 anni giocando per il Bravo Interblock di Lubiana in seconda divisione e subito dopo ha giocato nella massima serie del calcio sloveno, prima in prestito per un breve periodo all'Olimpija e poi al Celje per un anno e mezzo. Nell'estate del 2014 ha firmato un contratto con l'Olimpija, dopo due stagioni e mezzo si è trasferito all'Empoli e da febbraio 2019 fino a quest'estate è stato membro del Fenerbahçe con brevi periodi in prestito al Genoa nel 2020/21 e al Tolosa la scorsa stagione. Con l'Olimpija ha vinto il titolo di campione nel 2016, con il club di Istanbul ha vinto la Coppa di Turchia nel 2023, negli autunni del 2021 e del 2022 ha giocato nella fase a gironi dell'Europa League e nella stagione 2023/24 ha raggiunto i quarti di finale della Conference League.

"Sono entusiasta di essere entrato a far parte di questo club. La Dinamo è un grande club con una storia ricca e grandi ambizioni, ed è un grande onore per me indossare questa maglia. Non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai tifosi del Maksimir. Sono pronto ad assumermi responsabilità, lavorare sodo e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, e soprattutto a vincere il titolo di campione croato", ha dichiarato Miha alla firma del contratto.

Caro Miha, benvenuto alla Dinamo!".