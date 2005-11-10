Olise espulso contro il Viking, Askildsen attacca: "Ho pensato: 'Che idiota'"

L'espulsione di Michael Olise nella sfida tra Viking e Bayern Monaco, terminata con un sorprendente 3-3, continua a far discutere. Il gesto dell'attaccante francese, che ha lasciato i bavaresi in inferiorità numerica nel finale di partita, è diventato uno degli episodi più controversi del match e, dopo le parole provocatorie di Zlatko Tripić, capitano del Viking che aveva sostenuto di aver vinto il duello psicologico con il giocatore del Bayern, anche Kristoffer Askildsen è intervenuto sulla vicenda. Il centrocampista norvegese non ha nascosto il proprio stupore per la reazione di Olise, giudicando incomprensibile il comportamento dell'esterno offensivo.

"Quando ha lanciato il pallone addosso a Tripic ho pensato: 'Che idiota'", ha raccontato l'ex giocatore della Sampdoria ai microfoni di TV2. L'episodio è avvenuto quando Olise, già ammonito, ha colpito al volto Tripić lanciandogli addosso il pallone. L'arbitro non ha avuto dubbi ed ha estratto il secondo cartellino giallo, costringendo il Bayern a giocare gli ultimi minuti con un uomo in meno.

L'assenza del talento francese ha inciso sull'andamento della gara, permettendo al Viking di sfruttare la superiorità numerica e segnare la rete del 3-3 contro una delle squadre favorite della competizione.