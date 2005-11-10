Da Empoli-Hellas a Catanzaro-Avellino, le formazioni della 14ª giornata di Serie BLive TMW
Tommaso Maschio
Saranno tre le gare che apriranno la quattordicesima giornata di Serie B: si tratta di Ascoli-Virtus Entella, Carrarese-Juve Stabia ed Empoli-Hellas Verona. La giornata si chiuderà poi con il posticipo del lunedì che vedrà di fronte Catanzaro e Avellino.
Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare di Serie B aggiornate costantemente da TMW:
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ore 15:00 - Ascoli-Virtus Entella
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Venuti, Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Bolsius, D’Uffizi; Brunori. Allenatore Tomei
Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Mezzoni, Previtali, Marconi; Vignali, Annoni, Felippe, Benedetti, Di Mario; Corona, Cuppone. Allenatore Chiapparella
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Carrarese (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Belloni, Parlanti, Schiavi, Braunoder, Rouhi; Rubino, Abiuso. Allenatore Pagliuca
Juve Stabia (4-3-3): Vismara; Ricciardi, Baldi, Bellich, Maggioni; Kumi, Pierobon, Karic; Maistro, Candellone, Piscopo. Allenatore De Giorgio
Ore 15:00 - Empoli-Hellas Verona
Empoli (4-2-3-1): Seghetti; Zedadka, Curto, Bembnista, Corrado; Bandinelli, Yepes; Ceesay, Saporiti, Distefano; Shpendi. Allenator Tonelli
Hellas Verona (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Slotsager, Edmundsson, Frese; Iannoni, Lella; Livramento, Harroui, Sarr; Mosquera. Allenatore Baroni
Ore 17:15 - Vicenza-Cesena
Ore 19:30 - Palermo-Benevento
Domenica 29 novembre
Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova
Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino