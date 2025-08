Ufficiale Paixao, niente Italia: il Feyenoord annuncia il trasferimento del brasiliano al Marsiglia

L’Olympique Marsiglia accoglie Igor Paixao, colpo ad altissimo impatto per la squadra di Roberto De Zerbi. Dopo giorni di attesa, l’esterno offensivo brasiliano ha finalmente firmato il suo nuovo contratto quinquennale, diventando ufficialmente un nuovo giocatore dell’OM. Proveniente dal Feyenoord, Paixao è costato 35 milioni di euro, cifra che lo rende l’acquisto più oneroso della storia del club, superando i 32 milioni investiti per Vitinha nel gennaio 2023.

L’annuncio del Feyenoord è arrivato nelle ultime ore: il giocatore, sotto contratto con gli olandesi fino al 2029, lascia Rotterdam con un bilancio più che positivo. In tre stagioni, Paixao ha collezionato 129 presenze, realizzando 39 gol e fornendo 29 assist, confermandosi come uno dei migliori esterni offensivi dell’Eredivisie. Il classe ’99 arriva in una piazza calda e ambiziosa, dove i tifosi già da tempo sognavano il suo arrivo. Le aspettative sono altissime, soprattutto in ottica Champions League, competizione in cui l’OM punta a superare la fase a gironi.

Per vederlo in campo, però, servirà ancora un po’ di pazienza: l’esterno brasiliano è alle prese con un lieve infortunio muscolare, ma De Zerbi spera di averlo già a disposizione per l’esordio in Ligue 1 contro il Rennes il prossimo 15 agosto.