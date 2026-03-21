Possibile rinvio di Lens-PSG per aiutare i campioni? Sage avvisa: "Non siamo d'accordo"

Dopo la netta vittoria per 5-1 contro l’Angers, Pierre Sage ha voluto mettere subito i puntini sulle "i" riguardo a un possibile rinvio della sfida tra il suo Lens e il Paris Saint-Germain, in programma l’11 aprile e situata proprio tra le due gare di Champions League contro il Liverpool.

Il PSG aveva già ottenuto lo spostamento del match contro il Nantes, previsto tra le due sfide europee con il Chelsea, e Luis Enrique aveva spiegato in conferenza stampa: "Ogni squadra cerca di trovare le migliori condizioni per affrontare le competizioni, e si può comprendere l’interesse di ciascuno". La decisione finale spetta ora al Consiglio di amministrazione della LFP, che può intervenire senza bisogno del consenso del Lens, anche se tra la pausa internazionale e il rinvio del PSG-Nantes del 22 aprile le date disponibili sono ormai ridotte al minimo.

Pierre Sage, però, ha chiarito che la sua squadra non intende cedere: "Noi non siamo d’accordo", ha detto con decisione. Il tecnico ha ricordato le difficoltà vissute dalla sua squadra nelle ultime settimane: "Abbiamo giocato un quarto di finale di Coppa di Francia di giovedì contro il Lione e poi siamo dovuti scendere in campo domenica contro il Metz. Capisco che avere più riposo aiuti le prestazioni, lo hanno confermato contro il Chelsea, ma da parte nostra c'è solo una data. Non abbiamo intenzione di subire queste scelte". Il messaggio è chiaro: il confronto tra leader e inseguitore della Ligue 1 si giocherà nella data stabilita, senza compromessi.