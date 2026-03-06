Sage rincuora Niakhate dopo il rigore sbagliato: "Triste per lui. Spero che il Lione vinca l'EL"

Il match tra Olympique Lione e Lens in Coppa di Francia era considerato da molti una finale anticipata. Con Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia ormai fuori dai giochi, il trofeo sembrava più alla portata della terza e seconda forza della Ligue 1; alla fine, a spuntarla sono stati gli ospiti guidati dall'ex Pierre Sage, che hanno conquistato la semifinale ai calci di rigore.

Tra i protagonisti della serata, Moussa Niakhaté ha visto il suo rigore respinto da Robin Risser, ma il difensore senegalese ha ricevuto immediato sostegno dai compagni e dalla dirigenza. Il direttore tecnico Matthieu Louis-Jean ha dichiarato: "Moussa ha fatto una partita straordinaria e una grande stagione. I rigori sono una lotteria, capita a tutti. Sono molto orgoglioso del suo livello". Anche il capitano Corentin Tolisso ha voluto sottolineare l’apporto del compagno: "Ha guidato la squadra, vinto duelli, ci ha mostrato la via. Un rigore sbagliato non cancella tutto".

Pierre Sage, che ha allenato Niakhaté a Lione, ha aggiunto: "Sono triste per lui. È un grande giocatore e una grande persona. Ho un pensiero per lui e spero che il Lione vinca l'Europa League".