PSG ko, occasione d'oro per il Lens. Ma Sage dice: "La nostra ossessione è battere il Metz"

Il Lens si presenta alla sfida di domenica contro il Metz con una ghiotta opportunità per riaprire ufficialmente la corsa al titolo in Ligue 1. Grazie alla sconfitta interna subita dal Paris Saint-Germain contro il Monaco, i giallorossi hanno infatti la possibilità di portarsi a un solo punto di distanza dalla vetta della classifica. Un'occasione d'oro che caricherebbe di pressione i leader parigini, reduci da un periodo di appannamento che ha riacceso le speranze delle inseguitrici.

Sage si rifiuta di pensare al PSG: "La nostra ossessione è battere il Metz"

Nonostante il clima di entusiasmo che circonda la squadra, l'allenatore Pierre Sage ha voluto mantenere i piedi ben saldi a terra, predicando calma e massima concentrazione. Durante la conferenza stampa di sabato, l'ex tecnico del Lione ha messo in guardia l'ambiente da facili distrazioni: "Oggi la nostra unica ossessione è battere il Metz. Quello che è successo venerdì sera non è un fatto positivo per noi finché non avremo battuto il Metz. Pensiamo prima di tutto a fare il nostro lavoro".