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Real Madrid, è toto-allenatore: resta in piedi la pista che porta a Jurgen Klopp

Real Madrid, è toto-allenatore: resta in piedi la pista che porta a Jurgen KloppTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 15:55Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Panchina Real Madrid: chi sarà il successore di Alvaro Arbeloa? Negli scorsi giorni è avanzato il nome di José Mourinho come favorito del presidente Florentino Pérez. Si guardano anche ad altre piste e secondo quanto riporta El Chiringuito non è da escludere quella che porta a Jurgen Klopp.

Dall'addio al Liverpool nel 2024, il tecnico tedesco ha smesso di allenare per scelta, divenendo Global Sports Director del mondo Red Bull. L'emittente spagnola evidenzia che in casa Real ci sia la convinzione che l'allenatore tedesco accetterebbe la chiamata della casa blanca.

Negli scorsi mesi aveva parlato Marc Kosicke, agente dell'allenatore, che in merito a un suo ritorno in panchina aveva dichiarato: "Forse a un certo punto dirà che ha bisogno di tornare a sentire l'odore dello spogliatoio. Ma al momento è molto, molto felice del suo ruolo. Prima di unirsi alla Red Bull, Jürgen avrebbe potuto allenare gli Stati Uniti o l'Inghilterra. Probabilmente anche la Germania, se Julian Nagelsmann non fosse stato chiamato prima".

E ancora: "Anche Chelsea e Manchester United si sono informati, sebbene Jürgen avesse chiaramente dichiarato che non avrebbe allenato nessun altro club in Inghilterra. Queste richieste continuano ad arrivare. È estremamente soddisfatto di ciò che ha ottenuto. Ed è ancora meraviglioso passare alla storia come uno dei pochi allenatori ad aver allenato solo tre club senza mai essere licenziato".

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