Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Real Madrid è scatenato: dopo Mourinho, Cucurella e Bernardo Silva, ecco Konate

Il Real Madrid è scatenato: dopo Mourinho, Cucurella e Bernardo Silva, ecco Konate TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 11:26Calcio estero

Il Real Madrid ha ufficializzato l’ingaggio di Ibrahima Konaté. Il difensore francese ha raggiunto un accordo con il club blanco e ha firmato un contratto valido per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030.

Il centrale ex Liverpool è il terzo acquisto ufficiale dopo Bernardo Silva e Marc Cucurella, in una sessione che finora ha visto anche il rinnovo di Antonio Rüdiger e il ritorno in panchina di José Mourinho. Una vera e propria rivoluzione per il club madrileno, che sta costruendo una nuova struttura tecnica e sportiva in vista del futuro, con l’obiettivo di tornare ai vertici sia in Spagna che in Europa.

Il Real ovviamente non ha ancora chiuso la propria campagna acquisti. Nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato anche l'ingaggio di Denzel Dumfries dall'Inter, profilo seguito per rinforzare ulteriormente le corsie esterne. Konaté, classe 1999, arriva da svincolato (come il centrocampista portoghese) per rafforzare il reparto difensivo con fisicità, velocità e capacità di impostazione, caratteristiche considerate centrali nel nuovo progetto tecnico blanco.

Articoli correlati
Niente Serie A per Ibrahima Konaté: il francese in scadenza col Liverpool ha firmato... Niente Serie A per Ibrahima Konaté: il francese in scadenza col Liverpool ha firmato col Real
Konaté a cuore aperto: "Le morti di Jota e mio padre mi hanno devastato. Ero depresso"... Konaté a cuore aperto: "Le morti di Jota e mio padre mi hanno devastato. Ero depresso"
Real Madrid, non solo Dumfries. Florentino Perez: "Domani annunceremo il 1° acquisto"... Real Madrid, non solo Dumfries. Florentino Perez: "Domani annunceremo il 1° acquisto"
Altre notizie Calcio estero
Fenerbahce, Kartal torna in panchina per la quarta volta. Il suo vice sarà Kuyt UfficialeFenerbahce, Kartal torna in panchina per la quarta volta. Il suo vice sarà Kuyt
Ajax, aria di rivoluzione firmata Cruyff: oltre a Tomiyasu via anche Weghorst e Zinchenko... Ajax, aria di rivoluzione firmata Cruyff: oltre a Tomiyasu via anche Weghorst e Zinchenko
Mauro Arambarri lascia il Getafe dopo 8 stagioni e firma con il River Plate fino... UfficialeMauro Arambarri lascia il Getafe dopo 8 stagioni e firma con il River Plate fino al 2028
Il Real Madrid è scatenato: dopo Mourinho, Cucurella e Bernardo Silva, ecco Konate... UfficialeIl Real Madrid è scatenato: dopo Mourinho, Cucurella e Bernardo Silva, ecco Konate
Il Borussia Monchengladbach annuncia il 2° acquisto estivo: è il giapponese Uno UfficialeIl Borussia Monchengladbach annuncia il 2° acquisto estivo: è il giapponese Uno
Finita l'era Inigo Perez, il Rayo Vallecano riparte da Benat San Jose UfficialeFinita l'era Inigo Perez, il Rayo Vallecano riparte da Benat San Jose
Il Liverpool paga la clausola di Victor Munoz: contratto fino al 2032, 20 milioni... Il Liverpool paga la clausola di Victor Munoz: contratto fino al 2032, 20 milioni al Real
La Ligue 1 conferma: scommesse sospette su Wahi. Denuncia presentata in magistratura... La Ligue 1 conferma: scommesse sospette su Wahi. Denuncia presentata in magistratura
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Una gestione da dilettanti per il club italiano più titolato in Europa. Milan, così non va e le scuse sono finite. Se Cardinale non ha il tempo di stare dietro alla società si faccia da parte. Ibrahimovic non è il dirigente giusto
Primo piano
Immagine top news n.0 Como, Sergi Roberto lascia a scadenza: "Incredibilmente orgoglioso del percorso"
Immagine top news n.1 Inter, incontro positivo con l'Atalanta per Palestra: le parti si sono avvicinate. I dettagli
Immagine top news n.2 Fiorentina, Paratici: "Vogliamo che Kean sia il nostro numero nove. Non decidiamo solo noi"
Immagine top news n.3 Gravina: "FIGC, dovevo andarmene già prima. Malagò o Abete? Lascio in buone mani"
Immagine top news n.4 Milan, occhi su Gonçalo Ramos: il portoghese piace ad Amorim. Darwin Nunez l'alternativa
Immagine top news n.5 Altro colpo di scena in casa Milan. Krosche non arriverà, continua la ricerca del ds
Immagine top news n.6 Giornata calda in casa Inter: dal rinnovo di Chivu all'arrivo di Provedel, il punto
Immagine top news n.7 Chi dev'esser riscattato: il punto sui possibili acquisti a titolo definitivo in arrivo in Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Messi è infinito, Ronaldo... no. Quanta differenza tra un leader e un boss Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La situazione del Milan non inquieta solo i tifosi rossoneri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 De Vrij pensa all'addio all'Inter. Palestra, resta la distanza: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Arthur, Pavard & Co: a volte ritornano, quanti giocatori di troppo per le big
Immagine news podcast n.4 Il Milan sfida la maledizione portoghese. Ma dirigenza e allenatore parleranno la stessa lingua?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, Paganini: "Palestra? La vicenda Lookman deve aver insegnato qualcosa"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, Lorenzo Amoruso: "Alla fine si chiuderà l'affare per Palestra"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lazio, Bucchioni: "Non c'è via d'uscita per Lotito che vendere il club"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vozinha commuove ai Mondiali, l'agente: "Ecco la sua storia e cosa mi ha detto dopo la Spagna"
Immagine news Serie A n.2 Roma, nome nuovo dal Portogallo: occhi sull'attaccante Fajardo
Immagine news Serie A n.3 Como, Sergi Roberto lascia a scadenza: "Incredibilmente orgoglioso del percorso"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Chaka Traore al Partizan Belgrado a titolo definitivo: il comunicato
Immagine news Serie A n.5 Dai 30 milioni del Milan alla Roma, sarà l'estate buona per vedere Armando Broja in Italia?
Immagine news Serie A n.6 Via libera a Malagò, e quindi a Roberto Mancini: è il grande favorito come ct
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, esercitato il riscatto di Benaissa. Ha sottoscritto un contratto quadriennale
Immagine news Serie B n.2 Cambia il vice allenatore in casa Virtus Entella: Baresi prende il posto di Bertarelli
Immagine news Serie B n.3 Ad Ascoli la presentazioni dei calendari di Serie B 2026-27: appuntamento il 22 luglio
Immagine news Serie B n.4 Avellino, assalto a Pyyhtia: trattativa avanzata con il Bologna per il trasferimento a titolo definitivo
Immagine news Serie B n.5 Avellino, linea verde confermata: nel mirino Harder e Topalovic
Immagine news Serie B n.6 La Juve Stabia a lavoro per la celere ripartenza. Per la panchina spunta anche D'Angelo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lucarelli conferma dialoghi con il Grosseto: "Ma ho ancora altre situazione, compresa una B"
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, parla il sindaco: "Bene l'iscrizione, ma basta guerre: Guarascio ceda il club"
Immagine news Serie C n.3 La Scafatese conferma Esposito: sarà gialloblù anche la prossima stagione
Immagine news Serie C n.4 Il Team Altamura si rinforza tra i pali: Perucchini ha firmato. Atteso a breve l'annuncio
Immagine news Serie C n.5 Savoia, è già terminata l'avventura di Agatino Chiavaro. La nota del club
Immagine news Serie C n.6 Altro acquisto per la Pro Vercelli: preso il difensore Marco Pagliari
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Francia-Senegal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, prosegue l'avventura dell'olandese Bakker in panchina: ha firmato il rinnovo
Immagine news Calcio femminile n.2 Sorteggi 1° e 2° turno di qualificazione di Women's Champions League: tra le italiane, la Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Verso il Mondiale Femminile 2027: il primo turno playoff sarà Bielorussia-Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Como, Nielsen è il nuovo direttore tecnico in Serie A: è stato ct di Danimarca e Giappone
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Parma sceglie la continuità: Valenti confermato come tecnico della formazione femminile
Immagine news Calcio femminile n.6 Domani il sorteggio dei play off UEFA per il Mondiale: Italia testa di serie. Le rivali possibili
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 18 giugno 2008, Luis Enrique è il nuovo allenatore del Barcellona B. Suo primo incarico
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo I del Mondiale 2026
Newsticker
07:11 Fair play finanziario: Inter e Milan fuori dal settlement, Roma ancora sotto esame
05:43 Inghilterra in grande spolvero (4 a 2 alla Croazia). Stecca il Portogallo di CR7 (1 a 1 con il Congo)
17/06 “No” al calcio-spezzatino e prezzi calmierati: la petizione dei tifosi arriva in Senato
17/06 Adidas, corsa alle divise del Mondiale: vendite in crescita e sfida a Nike
15/06 Iran-Nuova Zelanda finisce in parità (2 a 2), fischi all’inno e applausi finali ai giocatori