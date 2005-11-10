Ufficiale Il Real Madrid è scatenato: dopo Mourinho, Cucurella e Bernardo Silva, ecco Konate

Il Real Madrid ha ufficializzato l’ingaggio di Ibrahima Konaté. Il difensore francese ha raggiunto un accordo con il club blanco e ha firmato un contratto valido per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030.

Il centrale ex Liverpool è il terzo acquisto ufficiale dopo Bernardo Silva e Marc Cucurella, in una sessione che finora ha visto anche il rinnovo di Antonio Rüdiger e il ritorno in panchina di José Mourinho. Una vera e propria rivoluzione per il club madrileno, che sta costruendo una nuova struttura tecnica e sportiva in vista del futuro, con l’obiettivo di tornare ai vertici sia in Spagna che in Europa.

Il Real ovviamente non ha ancora chiuso la propria campagna acquisti. Nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato anche l'ingaggio di Denzel Dumfries dall'Inter, profilo seguito per rinforzare ulteriormente le corsie esterne. Konaté, classe 1999, arriva da svincolato (come il centrocampista portoghese) per rafforzare il reparto difensivo con fisicità, velocità e capacità di impostazione, caratteristiche considerate centrali nel nuovo progetto tecnico blanco.