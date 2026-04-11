Richarlison ha imparato la lezione: "Se andrò al Mondiale, il cellulare rimarrà sempre spento"

"Ho visto recentemente un'intervista di Casemiro in cui consigliava ai giocatori più giovani di non guardare i social network durante il Mondiale. Ha ragione", ha detto in una recente intervista a France Football il brasiliano Richarlison. L'attaccante del Tottenham sembra aver imparato la lezione dai passati errori e ha le idee chiare per il prossimo futuro: "Se dovessi partecipare alla fase finale di giugno e luglio, non riprenderò in mano il mio telefono". Per il giocatore, il blackout digitale è l'unico modo per preservare la concentrazione necessaria in un torneo di tale portata.

"Nel 2022 tante storie extra calcio mi hanno turbato"

Richarlison ha ricordato con una certa amarezza la sua prima esperienza Mondiale nel 2022, quando il Brasile fu eliminato ai quarti dalla Croazia. Nonostante il suo gol in rovesciata contro la Serbia fosse stato eletto il più bello del torneo, il bilancio personale è stato condizionato da fattori esterni: "Mi sono ritrovato a dover gestire questioni extra-calcistiche, problemi familiari e storie con ex fidanzate. Tutta quell'attenzione su di me mi ha turbato", ha ammesso il brasiliano, che giocò quasi tutta la gara contro i croati nonostante un infortunio alla coscia rimediato a inizio partita.

Attualmente Richarlison sta vivendo una stagione intensa con il Tottenham, con il quale ha messo a referto 10 gol in 37 partite mentre il club lotta per la salvezza in Premier League. Nonostante le buone statistiche, il suo rapporto con la Seleção è in una fase di stallo: assente nell'ultimo raduno di marzo e rimasto in panchina a novembre dopo la convocazione, la sua cinquantatreesima e ultima presenza ufficiale con la maglia verdeoro risale ormai allo scorso 14 ottobre.