Ufficiale Ricordate Javi Moreno? L'ex attaccante del Milan è il nuovo tecnico dell'Intercity

L'Intercity, club di quarta divisione spagnola, ha raggiunto un accordo con Javi Moreno per la guida della squadra la prossima stagione. L'allenatore valenciano assumerà la guida della prima squadra con l'obiettivo di riportare il club in terza serie.

Ecco il comunicato: "Il nuovo allenatore del CF Intercity si è assicurato la promozione in terza divisione con l'SD Tarazona nella stagione 2022-2023. La stagione successiva ha firmato con il CD Numancia e ha guidato la squadra di Soria ai playoff per la promozione, per poi essere eliminata dallo Yeclano dopo un pareggio nella finale dei playoff, grazie al miglior piazzamento ottenuto dalla squadra di Murcia nella stagione regolare. La scorsa stagione ha allenato il Real Balompédica Linense. Ha anche allenato Badalona, ​​SD Ejea, Alcorcón B e Novelda, tra le altre squadre.

Calciatore internazionale e nazionale spagnolo, è cresciuto nell'FC Barcelona e si è distinto in squadre come l'Atlético Madrid, il Numancia, il Milan, il Córdoba, l'Alavés e il Saragozza, tra le altre".