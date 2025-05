Ufficiale Sakho lascia il Torpedo Kutaisi: "Quando sarete campioni tornerò a festeggiare"

vedi letture

Fine dell'esperienza georgiana per Mamadou Sakho. Il difensore, ex nazionale francese (29 presenze, 2 gol) era approdato al Torpedo Kutaisi la scorsa estate, nove mesi dopo la fine della sua avventura al Montpellier. In Georgia, l'ex giocatore del Paris Saint-Germain e del Liverpool ha giocato solo diciotto partite e poche ore fa ha annunciato la sua partenza.

"Quando sono arrivato al Torpedo, volevo parlare con la squadra e condividere la mia esperienza. In questo periodo, la mia famiglia mi ha seguito in Georgia e i miei figli sono andati a scuola qui. Non posso che augurare il meglio al club e ai miei compagni. Grazie ai tifosi, grazie al club per tutto. Vi auguro di raggiungere i vostri obiettivi. Il giorno in cui il Torpedo diventerà campione nazionale, verrò sicuramente a festeggiare e sarò qui".