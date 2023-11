ufficiale Venne alle mani con l'allenatore, il Montpellier risolve il contratto di Sakho

Questa sera si gioca PSG-Montpellier, una partita speciale per Mamadou Sakho che è cresciuto calcisticamente proprio nel club parigino diventandone anche capitano. Al Montpellier dal 2021, Sakho è stato protagonista di una violenta lite col tecnico Michel Der Zakarian degenerata al punto che i due sono venuti alle mani.

Una situazione ritenuta inaccettabile da parte del club, che nella giornata di ieri con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che si è deciso per la risoluzione del contratto di Sakho: "Dopo 10 giorni di riflessioni le parti hanno deciso in buona fede di porre fine al rapporto contrattuale. Il MHSC desidera ringraziare Momadou Sakho per il suo impegno durante la sua permanenza a Montpellier e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro". 33 anni, Sakho chiude la sua esperienza in Occitania dopo 49 presenze e una rete.