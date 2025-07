Roma, occhi sull'altro Salah: Massara lo conosce bene e vuole regalarlo a Gasperini

La Roma si muove sul mercato per accontentare le richieste del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, che ha posto come condizione l'arrivo di un nuovo trequartista sinistro. In questo contesto, il direttore sportivo Massara ha accelerato per Ibrahim Salah, 23enne marocchino di proprietà del Rennes. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Salah è un profilo che Massara conosce bene, avendolo avuto alle sue dipendenze all'inizio della scorsa stagione.

Il percorso recente di Salah lo ha visto lasciare il Rennes a causa di dissapori con l'allora tecnico Julien Stephan, per poi trasferirsi al Brest. Con quest'ultima squadra ha avuto l'opportunità di giocare in Champions League, ma la sua stagione è stata sfortunatamente interrotta il 14 marzo da un infortunio al metatarso del piede, subito nella sfida contro l'Auxerre. Operato, è rientrato solo a maggio, a stagione quasi conclusa.

Nonostante l'infortunio, Salah è considerato un giocatore veloce e tecnicamente dotato, e il suo costo non sarebbe elevato, stimato tra i 5 e i 7 milioni di euro. Oltre a Salah, la Roma segue anche il centravanti del Brighton, Ferguson, mentre in difesa si sta cercando di chiudere per l'argentino svincolato Tagliafico. La Roma punta a rinforzare la squadra con profili mirati per la visione di gioco di Gasperini.