Ufficiale Nonge riparte dalla Francia: l'ex Juventus firma un triennale con il Brest

Il Brest ha ufficializzato l'acquisto di Joseph Nonge. Il centrocampista belga, 21 anni, ha firmato un contratto triennale con il club francese, che si è riservato un'opzione per prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell'Anderlecht, Nonge si è trasferito alla Juventus nell'estate del 2021 per proseguire il proprio percorso di crescita. Dopo aver completato la trafila nelle giovanili bianconere, si è messo in luce con la Juventus Next Gen in Serie C, conquistando anche l'esordio in prima squadra nella stagione 2023/24. Nel corso della sua carriera ha inoltre indossato la maglia di tutte le selezioni giovanili del Belgio, dall'Under 15 fino all'Under 21. Per accumulare esperienza ha poi affrontato diverse esperienze in prestito, prima al Troyes e successivamente al Servette. Nell'estate del 2025 si è trasferito a titolo definitivo al Kocaelispor, in Turchia, dove ha continuato il suo percorso di crescita prima del ritorno in uno dei principali campionati europei con il Brest.

Centrocampista moderno e dinamico, Nonge è un classico box-to-box, apprezzato per la sua intensità, la forza nei duelli e la capacità di coprire ampie porzioni di campo. Oltre a essere efficace in fase di recupero del pallone, sa inserirsi con continuità negli spazi e collegare difesa e attacco, caratteristiche che hanno convinto il Brest a puntare su di lui.