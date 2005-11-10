Ufficiale Tzolakis vola in Premier: il portiere è l'acquisto più caro della storia dell'Hull City

L'Hull City ha annunciato l'ingaggio del portiere greco Konstantinos Tzolakis, prelevato dall'Olympiacos per una cifra record nella storia del club, circa 25 milioni di euro. L'estremo difensore, 23 anni, ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà ai Tigers fino al giugno 2031.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Olympiacos dopo gli inizi con il Platanias, Tzolakis ha esordito in prima squadra nel marzo 2020, collezionando 131 presenze e ben 64 clean sheet. Con il club del Pireo ha conquistato quattro campionati greci, una Coppa di Grecia, una Supercoppa e soprattutto la UEFA Conference League 2023/24, diventando protagonista del primo storico trionfo europeo della società. Memorabile la semifinale contro il Fenerbahçe, nella quale neutralizzò tre rigori nella lotteria finale, prima di mantenere la porta inviolata nella finale vinta contro la Fiorentina.

La stagione 2024/25 lo ha consacrato tra i migliori portieri del panorama europeo: premiato come miglior calciatore e miglior portiere della Super League greca, inserito nella squadra dell'anno e votato miglior giocatore dell'Olympiacos dai tifosi. Nell'ultima annata ha disputato tutte le gare di campionato, collezionando anche nove presenze in Champions League e chiudendo la stagione con 23 partite senza subire reti in 43 apparizioni complessive. Nel frattempo è diventato anche una pedina importante della nazionale greca, con cui ha totalizzato nove presenze dopo il debutto nel giugno 2024 contro Malta, prendendo parte anche alle qualificazioni per il Mondiale 2026.

"Sono molto felice di essere qui. È un grande onore entrare a far parte dell'Hull City e sono pronto ad affrontare un nuovo capitolo della mia carriera", ha dichiarato Tzolakis. "Ho già conosciuto compagni e staff durante il ritiro in Turchia e li ringrazio per l'accoglienza. All'Olympiacos ho vissuto anni straordinari, vincendo la Conference League, il campionato e la coppa, oltre a giocare in Europa e in Champions League". Il portiere greco ha poi spiegato le ragioni della sua scelta: "L'Hull City rappresenta una sfida diversa. Giocare in Premier League significa confrontarsi ogni settimana con i migliori calciatori del mondo e mi sento pronto. Darò tutto, ogni giorno in allenamento, per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi, so quanto siano appassionati".