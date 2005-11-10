Ufficiale L'Al Hazem si regala il capocannoniere della Conference 2024/25: Pululu era svincolato

L'Al-Hazem continua a rinforzare la propria rosa con giocatori africani. Il club saudita, guidato dal tecnico tunisino Jalel Kadri, ha ufficializzato gli arrivi dell'attaccante Afimico Pululu e del centrocampista offensivo algerino Sofiane Bendebka.

Il colpo più interessante è quello di Pululu, reduce da tre stagioni di alto livello con i polacchi dello Jagiellonia. L'attaccante 27enne si trasferisce in Arabia Saudita a parametro zero e ha firmato un contratto fino al 2029. Nato a Luanda, in Angola, ma cresciuto calcisticamente in Francia nel settore giovanile del Basilea, Pululu ha lasciato un segno importante in Polonia, collezionando 56 gol e 17 assist in 134 presenze. La sua consacrazione è arrivata nella UEFA Conference League 2024/25, competizione chiusa da capocannoniere con otto reti, trascinando a sorpresa lo Jagiellonia fino ai quarti di finale.

A livello internazionale, Pululu ha scelto di rappresentare la Repubblica Democratica del Congo dopo aver rinunciato alla possibilità di vestire la maglia dell'Angola, anche se non viene convocato dai Leopards da diverso tempo. Insieme a lui approda all'Al-Hazem anche Sofiane Bendebka, volto già noto della Saudi Pro League. Il centrocampista offensivo algerino arriva dopo la conclusione della sua esperienza con l'Al-Fateh e ha firmato un contratto biennale.