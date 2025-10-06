Ufficiale Setien non è più l'allenatore del Beijing Guoan. Il tecnico lascia per motivi personali

L’allenatore spagnolo Quique Setién ha deciso di chiudere la sua esperienza sulla panchina del Beijing Guoan, club della Super League cinese, citando "motivi personali e familiari". Il club di Pechino ha reso ufficiale l’addio attraverso un comunicato pubblicato sul proprio account ufficiale di Weibo, annunciando che il consiglio di amministrazione ha accettato le dimissioni con effetto immediato.

Setien aveva preso le redini della squadra il 10 dicembre scorso e ha guidato il Guoan in un totale di 32 partite ufficiali, ottenendo 19 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Sotto la sua gestione, il club ha mantenuto una posizione alta in classifica: attualmente è quarto con 51 punti, a sei lunghezze dal leader Shanghai Port, quando mancano solo quattro giornate alla conclusione del campionato.

Il Beijing Guoan ha voluto esprimere la propria gratitudine all’ex allenatore di Barcellona, Betis e Las Palmas, tra gli altri, sottolineando il lavoro, l’impegno e la dedizione mostrati durante questi mesi. Il club gli ha augurato il meglio sia sul piano professionale sia personale, evidenziando l’importanza del contributo di Setién alla squadra durante la sua esperienza nel calcio cinese. L’addio di Setién segna quindi la fine di un capitolo significativo per il Beijing Guoan, che ora dovrà individuare un sostituto capace di mantenere la squadra nella parte alta della classifica e di lottare fino alla fine per il titolo della Super League. La sua esperienza cinese, pur breve, ha lasciato un segno per risultati e gestione della squadra.