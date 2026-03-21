"Siamo noi i campioni": Ndiaye urla alla telecamera, è del Senegal la Coppa d'Africa

La consegna della Coppa d'Africa al Marocco da parte della CAF, dopo aver attribuito la sconfitta a tavolino (3-0) al Senegal campione per aver abbandonato il campo per 15 minuti in seguito alla concessione di un rigore, non è andata giù a nessun protagonista della finale vinta dai Leoni della Teranga.

Specialmente a Iliman Ndiaye, che è sceso in campo proprio con la Nazionale senegalese nella finale di Coppa d’Africa contro il Marocco, uscendo prima che arrivasse il trionfo decisivo nei tempi supplementari. Tolto il trofeo, il Senegal ha reagito immediatamente presentando un ricorso al Tribunale arbitrale dello Sport pochi giorni fa.

In attesa della decisione definitiva, però, Ndiaye ha emesso la sua di sentenza. Il giocatore dell'Everton, dopo il 3-0 rifilato al Chelsea, ha esultato per il gol segnato e urlato alla telecamera che lo riprendeva: "Champions of Africa!". Tradotto: Campioni d'Africa. Dopodiché insieme al suo compagno di squadra Idrissa Gueye, nonché connazionale con il quale ha vinto sul campo la Coppa con il Senegal, ha ribadito con il gesto delle due dita il numero di stelle della Nazionale.