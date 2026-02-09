Tutti pazzi per Ndiaye: ci sono (quasi) tutte le big di Premier, ma l'Everton spara altissimo

Le prestazioni parlano per lui e il mercato ascolta con attenzione. Iliman Ndiaye si è ritagliato un ruolo da protagonista in Premier League, diventando uno dei profili offensivi più osservati in vista della prossima estate. L’esterno dell’Everton sta vivendo una stagione di alto livello a Goodison Park, attirando l’interesse di diversi top club inglesi. Secondo indiscrezioni riportate dal portale Caugh Offside, Arsenal, Tottenham, Manchester United e Chelsea stanno monitorando con attenzione il 25enne senegalese. Un interesse diffuso che, però, non ha fatto perdere la bussola al diretto interessato.

“Se squadre come il Manchester United si interessano a me, vuol dire che sto lavorando bene”, ha ammesso Ndiaye, chiarendo però la sua posizione: “Sono concentrato sull’Everton, voglio dare tutto per questo club e aiutarlo a centrare l’Europa”. Parole che confermano l’impegno verso una società con cui ha firmato nel 2024 un accordo a lungo termine, valido per altri tre anni.



Ed è proprio il contratto a mettere l’Everton in una posizione di forza. Il club non ha urgenza di vendere e, per sedersi al tavolo, chiede una cifra compresa tra i 65 e i 75 milioni di euro. Una valutazione che riflette l’importanza del giocatore e un mercato sempre più inflazionato per gli attaccanti di Premier. Versatile, rapido e capace di agire su entrambe le fasce o più centralmente, Ndiaye ha già segnato quattro gol in campionato. Il Manchester United lo valuta anche come possibile erede di Marcus Rashford, destinato al Barcellona. Arsenal e Chelsea ne apprezzano imprevedibilità e profondità, mentre il Tottenham guarda alla sua efficacia in transizione. L’estate si avvicina, e il nome di Ndiaye è destinato a restare caldo.