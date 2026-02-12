Manchester United in pole per Ndiaye: l’Everton chiede 80 milioni per trattare

Iliman Ndiaye si sta affermando come uno dei talenti offensivi più ambiti della Premier League e, secondo quanto riportato da TEAMtalk il Manchester United sarebbe in pole position per assicurarsi le sue prestazioni in estate. Ma la concorrenza è tutt’altro che trascurabile.

Il 25enne senegalese, arrivato all’Everton dal Marsiglia nell’estate 2024, è diventato rapidamente un punto fermo dei Toffees. In questa stagione ha collezionato cinque gol e due assist in 20 presenze di Premier, distinguendosi per versatilità, capacità nel dribbling e rendimento sia da esterno sia in posizione più centrale. Le sue prestazioni, unite al contributo dato al Senegal nell’ultima Coppa d’Africa, hanno acceso i riflettori sul suo futuro.

Lo United lo considera un profilo ideale per il rinnovamento offensivo, soprattutto in caso di addio definitivo di Marcus Rashford, accostato al Barcellona. Fonti vicine al club parlano di forte interesse per l’ex Sheffield United, ritenuto perfetto per caratteristiche e margini di crescita.

L’Everton, però, parte da una posizione di forza: Ndiaye ha un contratto fino al 2029 e il club chiede circa 70 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro) per aprire una trattativa. La proprietà, The Friedkin Group, non ha intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi giocatori chiave, a meno di un’offerta irrinunciabile.

Oltre allo United, anche Arsenal, Chelsea e Tottenham monitorano la situazione. Il giocatore avrebbe accolto con favore le voci di mercato, ma resta concentrato sull’obiettivo europeo con l’Everton. Con una valutazione intorno ai 70 milioni, un’eventuale cessione rappresenterebbe una maxi-plusvalenza rispetto ai 15 milioni spesi per acquistarlo dal Marsiglia. Il suo nome si candida a essere uno dei più caldi del prossimo mercato estivo.