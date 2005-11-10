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Siviglia, un rinforzo a parametro zero per la difesa: Sangante lascia il Le Havre

Siviglia, un rinforzo a parametro zero per la difesa: Sangante lascia il Le Havre TUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 13:53Calcio estero

Il Siviglia ha annunciato l'ingaggio di Arouna Sangante, difensore centrale senegalese di 24 anni che arriva a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza con il Le Havre. Alto 189 centimetri, è un difensore fisicamente dominante che può essere impiegato anche come terzino destro, offrendo così diverse soluzioni tattiche.

Per il giocatore si tratta della prima avventura lontano dal calcio francese. Cresciuto nei settori giovanili del Cosmos Saint-Denis e del Red Star, era approdato al Le Havre all'età di 15 anni, completando tutto il percorso di formazione fino al debutto in prima squadra nella stagione 2020/21. L'affermazione definitiva è arrivata nei campionati successivi, quando è diventato una pedina fondamentale della formazione normanna. Dopo essersi messo in evidenza in Ligue 2, contribuendo alla promozione del Le Havre nella massima serie francese, Sangante ha confermato il proprio valore anche in Ligue 1, dove ha collezionato 74 presenze e quattro reti nelle ultime tre stagioni.

Un dato significativo riguarda la sua leadership: dal campionato 2023-24 ha indossato la fascia da capitano del Le Havre nonostante la giovane età, diventando uno dei punti di riferimento dello spogliatoio a soli 21 anni. Sul piano internazionale non ha ancora esordito ufficialmente con il Senegal, pur essendo stato convocato nel 2024 per le amichevoli contro Gabon e Benin. Alcuni problemi fisici gli impedirono però di scendere in campo.

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