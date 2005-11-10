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Skov Olsen riparte dalla Turchia: l'ex Bologna ha firmato con il Basaksehir. I dettagli

Skov Olsen riparte dalla Turchia: l'ex Bologna ha firmato con il Basaksehir. I dettagli TUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:26Calcio estero
Un ex Serie A ricomincia dal calcio turco: Skov Olsen, dall'estate 2019 a gennaio 2022 al Bologna, ha firmato con il Basaksehir. I dettagli del trasferimento

Appena 1000 minuti in tutta la scorsa stagione tra Wolfsburg e Glasgow Rangers non sono stati sufficienti per Andreas Skov Olsen, che ha deciso di dare una nuova svolta alla sua carriera. Per questo l'ala destra danese, classe '99, ha completato il trasferimento in Super Lig al Basaksehir: sarà la sua prima volta in Turchia, per un affare concluso in prestito con obbligo di riscatto - al verificarsi di determinate condizioni stabilite con il club tedesco - al termine della stagione.

Il comunicato ufficiale del Basaksehir

"Il nostro club ha raggiunto un accordo con il calciatore Andreas Skov Olsen, proveniente dalla squadra tedesca del Wolfsburg, in prestito con opzione di riscatto d'obbligo vincolata a condizioni fino alla fine della stagione 2026-2027. Diamo il benvenuto nella nostra famiglia ad Andreas Skov Olsen, che veste anche la maglia della Nazionale Danese, e gli auguriamo il massimo successo con la nostra maglia arancione e blu".

Il cammino

Cresciuto nelle giovanili del Nordsjælland, Skov Olsen si mise in luce in Superliga danese con 41 presenze e 20 gol, prima di trasferirsi in Serie A nel 2019 al Bologna, dove raccolse 70 presenze in tre stagioni. Il talento danese ha poi vestito la maglia del Club Brugge a partire dal gennaio 2022, contribuendo alla vittoria del campionato già nella sua prima stagione e segnando il gol decisivo nella Supercoppa belga contro il Gent. In Champions League ha fatto il suo esordio con una prestazione da protagonista, fornendo assist vincenti contro il Bayer Leverkusen e segnando contro il Porto nel turno successivo. Nella stagione 2023/24 ha totalizzato 38 contributi tra gol e assist tra club e Nazionale, confermandosi tra i migliori talenti offensivi danesi. Dopo una prima metà di stagione eccezionale con il Club Brugge, conclusa con 12 gol o assist in 19 gare di campionato, il danese si era trasferito in Bundesliga al Wolfsburg prima di firmare per i Rangers. Oggi ricomincia dalla Turchia e dal Basaksehir.

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